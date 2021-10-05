В Мексике затопило более трех тысяч жилых домов

Мощные ливни обрушились на северо-запад Италии - в Лигурии из-за осадков уже затопило крупнейшие города, в Савоне грязевые потоки превратили улицы в настоящую свалку - повсюду мусор и поваленные деревья, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В некоторых районах из-за оползней передвигаться по дорогам стало просто опасно.

Под водой оказалась и Мексика. Мощное наводнение накрыло несколько населённых пунктов и затопило более трех тысяч жилых домов.

Всю ночь безостановочно шли дожди, из-за чего реки вышли из берегов, машины тонут в грязи. Власти начали эвакуацию населения.