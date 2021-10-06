В руинах исторического замка в Шотландии нашли сотни килограммов кокаина

В руинах исторического замка в Эйршире в Шотландии нашли несколько сотен килограммов кокаина. Наркоторговец, предположительно причастный к сокрытию партии наркотика, задержан, пишет Daily Record, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кокаин был обнаружен одним из местных жителей во время уборки мусора на территории замка.

На месте, где был обнаружен наркотик, также нашли отпечатки пальцев предполагаемого преступника. Анализ ДНК показал, что речь идет о 30-летнем Энтони Савине (Anthony Savin). Его задержали. Ранее Савин отсидел тюремный срок по обвинению в хранении и торговле наркотиками.

Сам мужчина утверждает, что помог спрятать кокаин другим преступникам. По его словам, партия была спрятана в руинах замка четыре года назад.