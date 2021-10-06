AstraZeneca планирует зарегистрировать новый препарат антител против COVID

Британская фармкомпания AstraZeneca обратилась в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США с просьбой предоставить разрешение на экстренное использование нового препарата антител, который снижает риск развития симптомов COVID на 77%. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Новый препарат - это терапия антителами под названием AZD7442. Он содержит лабораторные антитела, предназначенные для того, чтобы оставаться в организме в течение месяцев, чтобы сдерживать вирус в случае инфекции.

В AstraZeneca заявляют, что могут помочь защитить людей, у которых может не быть достаточно сильного иммунного ответа на вакцины против COVID.