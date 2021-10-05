В России испытали новый многоразовый ракетный двигатель

На Урале прошло испытание принципиально нового многоразового ракетного двигателя. Испытательный запуск на полигоне в Нижней Салде продлился всего 8 секунд.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Вести, в будущем двигатель, состоящий из 16 ракетных двигателей на жидком топливе, будет выводить на орбиту космические корабли принципиально новой модели.

Новый двигатель планируют устанавливать на ракету многоразового использования. Ее окрестили, как космическое такси. Таковая ракета сможет работать на орбите, затем спускаться на землю для дозаправки и вновь отправляться в космос.