В России вспыхнул пожар в квартире жилого дома, два человека сгорели заживо

В Чертаново вспыхнул пожар в квартире жилого дома. Женщина и ребёнок, находящиеся внутри, сгорели заживо.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские телеграм-каналы, ещё два человека отравились дымом, их пришлось поместить в больницу.