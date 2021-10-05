https://news.day.az/world/1387904.html В России вспыхнул пожар в квартире жилого дома, два человека сгорели заживо - ВИДЕО
В России вспыхнул пожар в квартире жилого дома, два человека сгорели заживо - ВИДЕО
В Чертаново вспыхнул пожар в квартире жилого дома. Женщина и ребёнок, находящиеся внутри, сгорели заживо.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские телеграм-каналы, ещё два человека отравились дымом, их пришлось поместить в больницу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре