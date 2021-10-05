В России задержали преступников, похитивших и ограбивших бизнесмена

Оперативники в Калининградской области задержали подозреваемых в похищении бизнесмена. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Оперативниками управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области задержаны подозреваемые в похищении человека", - заявила она.

По ее словам, несколько дней назад в полицию обратился 28-летний калининградец, который занимается торговлей криптовалют на биржах. По его словам, двое незнакомцев 27 сентября потребовали от него покинуть его авто, а затем посадили в другую машину и вывезли за пределы города. Они удерживали его в одной из квартир Советска, где заставили разблокировать смартфон и перевести все средства с криптокошелька на их счета.

Он также заявил, что преступники ввели ему медицинские препараты, вывезли в лес и оставили там. Когда он пришел в сознание, то смог самостоятельно выбраться из лесополосы. Мужчина дошел до ближайшего поселка и обратился за помощью к стражам порядка и медикам.

"Над раскрытием этого дерзкого и особо тяжкого преступления на протяжении нескольких суток работали лучшие оперативники управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области и их коллеги из межмуниципальных отделов МВД России "Советский" и "Неманский", - отметила Волк.

По ее словам, в результате были задержаны подозреваемые в похищении. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.