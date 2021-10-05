Огромные трещины и разломы: последствия оползня в Сочи сняли с воздуха

Последствия оползня в Сочи сняли с воздуха.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видно, что на дорогах города образовались огромные трещины и разломы. Кроме того, из-за оползня оказались повреждены придомовые территории.

"Произошло сползание грунта, общая площадь порядка 15 гектар. Были частично повреждены и разрушены 20 домовладений, коммунальные сети. Все службы на месте работают", - уточнили в МЧС.

Спасатели помогли населению эвакуироваться и вынести из домов личные вещи.