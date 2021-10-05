https://news.day.az/world/1387936.html Огромные трещины и разломы: последствия оползня в Сочи сняли с воздуха - ВИДЕО
Огромные трещины и разломы: последствия оползня в Сочи сняли с воздуха - ВИДЕО
Последствия оползня в Сочи сняли с воздуха.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видно, что на дорогах города образовались огромные трещины и разломы. Кроме того, из-за оползня оказались повреждены придомовые территории.
"Произошло сползание грунта, общая площадь порядка 15 гектар. Были частично повреждены и разрушены 20 домовладений, коммунальные сети. Все службы на месте работают", - уточнили в МЧС.
Спасатели помогли населению эвакуироваться и вынести из домов личные вещи.
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