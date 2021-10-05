Вирусолог предсказал повторение прошлогоднего сценария распространения COVID-19 в России

Рост числа заболевших коронавирусом будет продолжаться до середины зимы. Более того, кривая может оказаться даже выше прошлогодней. Как передает Day.Az , такой прогноз в разговоре с "Лентой.ру" предсказал вирусолог Александр Чепурнов. Он добавил, что повторение сценария распространения COVID-19 обусловлено низким уровнем вакцинации.

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 72 смерти пациентов с COVID-19, это максимум с 4 августа. За последние 24 часа в России выявили 25 110 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 637 427.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (3827), Санкт-Петербурге (1894) и в Московской области (1788). Меньше всего - в Магаданской области (17), Чукотском автономном округе (16) и Ненецком автономном округе (12).

Повторение сценария

Чепурнов заметил, что трудно спрогнозировать, насколько крутой будет кривая заболеваемости и на каком пункте она остановится. Тем не менее есть основания предполагать, что ситуация будет аналогична прошлогодней и рост прекратится приблизительно в конце декабря.

"Боюсь, в этот раз кривая может быть и повыше, - заметил вирусолог. - Она продолжит расти где-то до середины зимы, а потом может остановиться. Случаи заболевания будут и у тех, кто уже прошел вакцинацию, хоть и нечасто. Все же переболевание обладает высокой эффективностью с точки зрения защиты от вируса, а с болезнью столкнулось уже значительное число людей. Тем не менее цифры заболеваемости по-прежнему растут, и этот рост продолжится, прежде всего потому, что у нас недостаточно вакцинированных, чтобы обеспечить коллективный иммунитет. Препарат получили чуть больше 30 миллионов человек, а это даже не треть страны".

Собеседник "Ленты.ру" видит только один способ остановить рост заболеваемости - массовая обязательная вакцинация. Также он считает необходимым налаживание разработки и производства терапевтических препаратов. На данный момент, по его словам, этот процесс затруднен ввиду "странного состояния" отечественных лабораторий.

"Нравится нам это или не нравится, но другого выхода, кроме как вакцинировать всех поголовно, просто нет, - уверен Чепурнов. - Да его и не было изначально. "Спутник" - единственный эффективный отечественный препарат. "КовиВак" может быть полезен при ревакцинации переболевших. Вот и все. Не надо тратить энергию и средства на работу с другими вакцинами. Это единственный способ ослабить волну заболеваемости и уменьшить число погибших. Также надо интенсивно работать над лекарственной терапией, но у нас нет подходящих лабораторий. А какие есть, находятся в очень странном состоянии на недружественном внешнем управлении".

За последние сутки в стране зафиксирован новый максимум по числу смертей пациентов с коронавирусом с начала пандемии. За последние сутки скончались 895 человек.