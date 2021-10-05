https://news.day.az/world/1387944.html В Иране за сутки выявили более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом
В Иране за сутки выявили более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом
В Иране за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 216 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 121 563 человек.
За последние сутки в Иране выявлено 13 226 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 5 651 961.
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