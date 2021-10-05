https://news.day.az/world/1387953.html Песков о ситуации с COVID: вирус становится злее - ВИДЕО
Песков о ситуации с COVID: вирус становится злее - ВИДЕО
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что коронавирус становится злее, а уровень вакцинирования россиян пока недостаточен. По словам представителя Кремля, умирают не сделавшие прививку граждане, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Вирус становится злее, а уровень вакцинированности у нас недостаточен. И, как правило, тяжело болеют и, к сожалению, умирают те, кто не сделал прививку", - сказал Песков.
Как сообщалось ранее, за последние сутки в РФ выявлено 25 110 новых случаев коронавируса, зафиксировано 895 летальных исходов, полностью выздоровели 18 568 человек.
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