Песков о ситуации с COVID: вирус становится злее

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что коронавирус становится злее, а уровень вакцинирования россиян пока недостаточен. По словам представителя Кремля, умирают не сделавшие прививку граждане, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Вирус становится злее, а уровень вакцинированности у нас недостаточен. И, как правило, тяжело болеют и, к сожалению, умирают те, кто не сделал прививку", - сказал Песков.

Как сообщалось ранее, за последние сутки в РФ выявлено 25 110 новых случаев коронавируса, зафиксировано 895 летальных исходов, полностью выздоровели 18 568 человек.