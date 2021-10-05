Цена на газ в Европе достигла почти $1500 за тысячу кубометров

Цена фьючерса на газ в Европе выросла более чем на 20% от расчетной цены понедельника, 4 октября, достигнув нового рекордного значения и достигла почти $1500 за тысячу кубометров, следует из данных торгов на ICE Futures.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в 16.26 по бакинскому времени составила рекордные $1427,4 за тысячу кубометров.

Динамику фьючерсов рассчитывают на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня.