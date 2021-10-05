Афганок необычным образом поздравили с Днем учителя

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай обратился к афганкам и поздравил их с Днем учителя, пожелав им как можно скорее вернуться к работе. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, цитату приводит TOLO News.

Это поздравление прозвучало на фоне запрета, который не позволяет женщинам в Афганистане преподавать или учиться. По словам представителей "Талибана", этого не случится, пока школы и вузы не обеспечат "настоящую исламскую среду".

Запрет обоснован тем, что девушки не могут учиться вместе с мужчинами. Талибы уверяют, что новое правило не будет действовать постоянно, а над созданием "безопасной исламской среды" уже работают. Официально новые афганские власти не запрещали девочкам учиться, однако призвали их "соблюдать безопасность" и пока не посещать учебные заведения.

По сообщениям правозащитников ООН, ситуация с правами жительниц Афганистана в настоящий момент крайне тяжелая. Их избивают на улицах, запрещают ходить в школы и похищают. Талибы с 25 августа также запретили женщинам выходить из дома, поскольку это якобы опасно для жизни, здоровья и свободы.