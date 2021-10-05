https://news.day.az/world/1387963.html Всемирный день животных на Филиппинах - ВИДЕО
Всемирный день животных на Филиппинах - ВИДЕО
Собаки и коты получили благословение священников на Филиппинах. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Церемония освящения прошла во Всемирный день животных. Владельцы подвозили своих питомцев к церкви, где священник через окно брызгал на них святой водой.
Освятить своих любимцев пожелали многие филиппинцы, у церкви скопилась большая пробка из машин.
Всемирный день животных отмечается ежегодно 4 октября.
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