Всемирный день животных на Филиппинах

Собаки и коты получили благословение священников на Филиппинах. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Церемония освящения прошла во Всемирный день животных. Владельцы подвозили своих питомцев к церкви, где священник через окно брызгал на них святой водой.

Освятить своих любимцев пожелали многие филиппинцы, у церкви скопилась большая пробка из машин.

Всемирный день животных отмечается ежегодно 4 октября.