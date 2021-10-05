Американские истребителей F-35 вооружат ядерными бомбами

Американские истребители пятого поколения F-35A прошли сертификационные испытания и теперь могут вооружаться ядерными бомбами. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

Военно-воздушные силы США уточнили, что в тестировании участвовали два F-35A. Они сбросили имитаторы бомб B61 на полигон в пустыне Невада.

В61 - это серия тактических ядерных боеприпасов, которые могут нести не только F-35, но и многоцелевые истребители F-15 и F-16. Как пояснил начальник подразделения стратегического сдерживания ВВС США Дэниел Джексон, раньше у Штатов был только один малозаметный самолет, способный нести ядерное оружие. Речь идет о бомбардировщике B-2. Теперь аналогичными возможностями будет обладать и истребитель.

F-35 - истребитель пятого поколения. Производители утверждают, что он менее заметен для радаров, сам оснащен современной радиолокационной системой, мощными двигателями и вооружением. На борт самолет может взять более 8 тонн оружия. Максимальная скорость полета достигает 2 тысяч километров в час, а предельная высота - 15 километров.