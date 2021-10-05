В небе над Канарами появились горящие шары

На канарском острове Пальма извергающийся вулкан начал выброс "горящих шаров - больших горящих пирокластов". Об этом сообщает местное издание "Периодико", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам специалистов, есть вероятность роста взрывной активности вулкана. Накануне в южной части Пальмы было зафиксировано 115 землетрясений, но их магнитуда не превысила 4,0. В настоящее время лава распространилась на площади в 413 га.

19 сентября на острове Пальма началось извержение вулкана Тенегия в районе населенного пункта Эль-Пасо.

Потоком лавы разрушено порядка тысячи зданий, в целях безопасности были эвакуированы около 6 тысяч человек, пострадавших нет.

Ранее потоки лавы достигли океана, что является причиной выброса в атмосферу опасных газов.