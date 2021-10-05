Немецкий суд освободил 96-летнюю нацистку

Суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии освободил из-под стражи 96-летнюю жительницу страны Ирмгард Фухнер, которую подозревали в соучастии в истреблении 11,4 тысячи евреев, поляков и советских узников концлагерей. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Deutsche Welle.

Женщина служила секретарем коменданта и стенографисткой в концлагере Штуттгоф в 1943-1945 годах. После рассмотрения ходатайства суд приостановил действие ордера на арест подозреваемой. Ее освободили на условиях соблюдения соответствующих мер безопасности.

Следующее слушание по делу запланировано на 19 октября.

30 сентября немецкий суд выдал ордер на арест 96-летней нацистки. Она пропала перед судебным заседанием: по словам очевидцев, Фухнер села в такси и доехала до ближайшей станции метро. Ее задержали в тот же день и поместили в следственный изолятор в городе Любек.

Следствие по ее делу велось с 2016 года.