Портовую ОЭЗ с автопаромом в Иран планируют создать в дагестанском Каспийске

Портовую особую экономическую зону с автопаромным терминалом для организации сообщения по направлениям до Энзели и Актау планируется создать в городе Каспийске, инвестпроект стоимостью 15 млрд рублей предполагается включить в модель экономического развития Дагестана до 2023 года. Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития региона.

"Создание портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования город Каспийск Республики Дагестан <...>, общая стоимость проекта - более 15 млрд рублей. Предполагается строительство автопаромного терминала для организации работы паромных переправ по направлениям Каспийск-Энзели и Каспийск-Актау с использованием каспийских паромов нового поколения для перевозки грузов по МТК "Запад-Восток", - сообщили в региональном министерстве в ответ на запрос ТАСС о разработке модели экономического развития региона до 2030 года.

Инициатором проекта являются АО "Особая экономическая зона "Лотос" (Астраханская область) и ООО "Портово-логистическая компания "Каспий". "В целом проект предполагает включение в единый Каспийский кластер портовой ОЭЗ в Каспийске и портовой ОЭЗ в Астраханской области", - добавили в пресс-службе Минэкономразвития Дагестана.

В общей сложности при разработке проекта модели экономического развития региона до 2030 года органами исполнительной власти республики был сформирован перечень из 200 проектов экономического развития. Они охватывают такие отрасли экономики как промышленность, агропромышленный комплекс, туризм, строительство, культура, экология, спорт и другие.