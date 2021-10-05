Акции российских нефтяных компаний обновляют свои исторические максимумы в ходе торгов на Мосбирже на фоне решения министров стран ОПЕК+ продолжить наращивание добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в ноябре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Акции "Лукойла" растут до 7 275 руб. за бумагу (+2%), "Газпром нефти" - до 514,8 руб. за акцию (+3,66%), "Роснефти" - до 644 руб. за акцию (+1,95%, ).

Ранее стоимость декабрьского фьючерса нефти Brent превысила $82 за баррель впервые с октября 2018 года.