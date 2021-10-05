Корабль "Союз МС-19" с киноэкипажем пристыковался к МКС в ручном режиме. Об этом сообщает "Роскосмос",передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ранее сообщалось, что при сближении "Союза" с МКС отказала система автоматической стыковки.

Напомним, во вторник, 5 октября, корабль "Союз МС-19" был выведен на целевую орбиту и взял курс на МКС. На его борту находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они планируют снять первый в мире художественный фильм в космосе.