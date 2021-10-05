https://news.day.az/world/1387986.html "Союз МС-19" с киноэкипажем пристыковался к МКС в ручном режиме - ВИДЕО
"Союз МС-19" с киноэкипажем пристыковался к МКС в ручном режиме - ВИДЕО
Корабль "Союз МС-19" с киноэкипажем пристыковался к МКС в ручном режиме. Об этом сообщает "Роскосмос",передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Ранее сообщалось, что при сближении "Союза" с МКС отказала система автоматической стыковки.
Напомним, во вторник, 5 октября, корабль "Союз МС-19" был выведен на целевую орбиту и взял курс на МКС. На его борту находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они планируют снять первый в мире художественный фильм в космосе.
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