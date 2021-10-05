Нобелевская премия по физике присуждена за моделирование глобального потепления - ВИДЕО
Лауреатами Нобелевской премии по физике стали Сюкуро Манабэ из США и Клаус Хассельман из Германии, а также итальянец Джорджо Паризи. Комитет Шведской королевской академии наук отметил достижения Манабэ и Хассельмана в физическом моделировании климата Земли и прогнозировании глобального потепления, передает Day.Az со ссылкой на euronews.com.
Паризи награждён за прорыв в изучении внутреннего взаимодействия элементов сложных систем - "от атомов до планетарного уровня". В пояснении Нобелевского комитета говорится о его работе со спиновыми стёклами в стремлении установить законы замороженного беспорядка в системе и создать её модель.
В соответствии с завещанием Альфреда Нобеля, премию по физики должны присуждать за "наиболее важные открытия или изобретения" в этой области. Претендентов выдвигают члены Шведской королевской академии наук, лауреаты премии и учёные из разных стран мира, получившие соответствующие приглашения от Нобелевского комитета.
Первый лауреатом Нобелевской премии по физике в 1901 стал Вильям Рентген - его удостоили награды за открытие рентгеновского излучения.
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