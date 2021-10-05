https://news.day.az/world/1388033.html Цена нефти Brent превысила $83 впервые с 2018 года
Цена нефти Brent превысила $83 впервые с 2018 года
Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост до 2%, а стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 83 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов. Об этом свидетельствует информация лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По состоянию на 18.17 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,22%, до 83,06 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 2,78%, до 79,38 доллара за баррель.
При этом отметку в 79 долларов за баррель нефть марки WTI превысила во вторник впервые с ноября 2014 года. Днем нефть дорожала на 1%.
Фото: Jonathan Alcorn/Reuters
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