Американские истребители испытали на способность наносить ядерный удар

Американские военные успешно завершили "значимый этап" испытаний конструктивной совместимости истребителей пятого поколения F-35A Lightning II с ядерными бомбами B61-12, сбросив две их "учебные версии" на полигоне в Неваде. Как говорится в понедельник на сайте командования боевой авиации ВВС США, это событие позволит придать истребителям F-35A "стратегическое значение", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вооружение серии B61 - тактические ядерные бомбы свободного падения (их можно сбрасывать с большой высоты без парашюта - прим. ТАСС), которые можно использовать на истребителях-бомбардировщиках, таких как F-15E и F-16C/D. Получение в распоряжение истребителей-бомбардировщиков пятого поколения создает полностью новые возможности стратегического уровня, которые поспособствуют [выполнению] задачи нашего государства по ядерному сдерживанию. Добавление эпитета "способный нести ядерное оружие" к истребителю пятого поколения, который уже может нести несколько типов обычного вооружения, придает этому самолету стратегическое значение", - приводятся в сообщении слова подполковника Дэниела Джексона, главы отдела по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерного оружия штаба командования боевой авиации.

Как указывается на сайте командования, речь идет о тестовой версии бомбы B61-12, не начиненной ядерным боеприпасом, но оснащенной датчиками и средствами для ее оценки. Испытания "прошли недавно" и представляли собой "первый случай сброса бомб B61-12 с самолета F-35A, соответствующего принятым на вооружение". Успех этого тестирования означает "завершение критически важной части процесса по сертификации ядерного вооружения" и дает основания считать, что "F-35A будут использоваться в будущем".

Американские военные объявили, что текущий этап испытаний станет последним. Полученные данные анализируются. Как они добавили, не все подразделения с F-35A получат оборудование и специалистов для оснащения этой техники ядерным вооружением, а только те, что уже имеют соответствующее назначение.