https://news.day.az/world/1388047.html Министры обороны стран НАТО проведут заседание в Брюсселе
Министры обороны стран НАТО проведут заседание в Брюсселе
Министры обороны стран - членов НАТО проведут заседание в Брюсселе 21-22 октября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Североатлантического альянса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны состоится в штаб-квартире НАТО 21 и 22 октября 2021 года. Встречи будут проходить лично под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - отмечается в документе.
Как поясняет пресс-служба альянса, программа встречи будет обнародована позже.
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