Министры обороны стран НАТО проведут заседание в Брюсселе

Министры обороны стран - членов НАТО проведут заседание в Брюсселе 21-22 октября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Североатлантического альянса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны состоится в штаб-квартире НАТО 21 и 22 октября 2021 года. Встречи будут проходить лично под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - отмечается в документе.

Как поясняет пресс-служба альянса, программа встречи будет обнародована позже.