https://news.day.az/world/1388060.html Премьер Израиля посетит Россию
Премьер Израиля посетит Россию
Визит премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Россию намечен на 22 октября.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил журналистам посол Израиля в Москве Александр Бен Цви на полях ежегодного благотворительного приема Российского еврейского конгресса.
"Так было заявлено с российской стороны, значит, это правда", - сказал дипломат.
Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли это 22 октября, посол сказал: "Так мы считаем. Такой план существует".
Беннет вступил в должность израильского премьера 13 июня. Он сменил на этом посту Биньямина Нетаньяху, возглавлявшего израильский кабмин бессменно с 2009 года.
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