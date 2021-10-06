Страны ЕС хотят провести расследование причин рекордного скачка цен на газ

Группа стран ЕС - Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция - предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении пяти стран, опубликованном журналистом агентства Bloomberg Хавьером Бласом в Twitter.

"Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны", - говорится в заявлении.

Пять стран также призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен. В заявлении также предлагается повысить координацию при покупках, чтобы улучшить общие позиции. В документе указано, что это совместное заявление министров экономики и финансов пяти перечисленных стран. Дата на размещенной журналистом копии не стоит.