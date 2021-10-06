Котировки нефти умеренно растут в среду, цена Brent остается выше $82 за баррель и находится вблизи максимума с октября 2018 года.

Поддержку рынку оказывают сообщения о том, что Саудовская Аравия понизила ноябрьские экспортные нефтяные цены (OSP) для Азии, стран Средиземноморья, Европы и США. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Trading Economics.

К 8:10 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,11 (0,13%), до $82,67 за баррель. За вторник Brent подорожала на $1,3 (1,6%), до $82,56 за баррель, а в ходе сессии цена контракта достигала трехлетнего максимума на уровне $83,13.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,1 (0,13%), до $79,03 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,31 (1,7%) - до $78,93 за баррель.

Позитивным фактором для нефтяного рынка в последние дни стало решение государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях резкого подъема стоимости природного газа.

В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство нефти в ноябре на 400 тысяч баррелей в сутки (б/с). Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант более энергичного наращивания добычи в следующем месяце - на 800 тысяч б/с при сохранении прежнего плана на декабрь.

Тем временем данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 951 тысяч баррелей за неделю, завершившуюся 1 октября, тогда как аналитики в среднем прогнозировали подъем на 4,127 млн баррелей, пишет Trading Economics.