В России нашли подземные тайники с черной икрой

В поселке Маго Хабаровского края обнаружены два подземных тайника, в которых хранилось 340 пластиковых контейнеров с осетровой икрой. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого погрануправления ФСБ.

По данным пограничников, кроме самой икры в тайниках находились приспособления для фасовки продукта. Сами тайники были расположены в нежилом помещении, принадлежащем двум гражданам РФ, на территории промышленной базы.

Всего было изъято более 170 килограммов черной икры на общую сумму около 55 миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной добычи природных ресурсов.