«Дельта» штамм коронавируса охватил почти весь мир

Отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта" за последнюю неделю увеличил свою географию до 192 стран и территорий. Пополнился перечень стран и территорий, в которых присутствуют штаммы "альфа", "бета" и "гамма". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Альфа", "бета", "гамма" и "дельта" отнесены экспертами к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность". "Поскольку деятельность по выявлению вариантов вируса SARS-CoV-2 активизируется на национальном и наднациональном уровнях, включая расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться число стран, областей и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность", - говорится в бюллетене ВОЗ. Подчеркивается, что сообщения о наличии дельта-варианта поступили из 192 стран, тогда как в бюллетене за предшествующую неделю речь шла о 187 государствах. Штамм "дельта" известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии.

В свою очередь штамм "альфа", впервые выявленный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует сейчас в 195 странах и территориях (на две больше, чем неделей раньше). Вариант "бета", который в августе прошлого года был обнаружен в ЮАР, циркулирует теперь в 145 государствах, их число увеличилось за неделю на три. Штамм "гамма", выявленный в сентябре в Бразилии, присутствует в 99 странах (на три больше).

По данным ВОЗ на 5 октября, в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 235 175 106 человек, число летальных исходов достигло 4 806 841.