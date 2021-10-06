Конгресс США обсуждает Facebook

На следующий день после продолжительного сбоя в работе платформ Facebook бывшая сотрудница компании дала показания в Конгрессе США на специальных слушаниях, посвящённых деятельности крупнейшей соцсети. Ранее 37-летняя Фрэнсис Хауген передала властям и журналистам ряд внутренних докуменнтов компании, в которой проработала 3 года менеджером по продукту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, выступая в конгрессе, она подвергла критике своего бывшего работодателя:

"Меня зовут Фрэнсис Хауген. Раньше я работала в Facebook. Я присоединилась к Facebook, потому что думала, что Facebook может раскрыть в нас всё самое лучшее. Но я нахожусь здесь сегодня, потому что считаю продукты Facebook вредными для детей, они разжигают разногласия и ослабляют нашу демократию. Руководство компании знает, как сделать Facebook и Instagram более безопасными, но не вносит необходимых изменений, потому что астрономическая прибыль для них выше людей".

Критика в адрес компании Марка Цукерберга звучала и от конгрессменов, которые призвали регулирующие органы расследовать поступающую информацию о том, что соцсеть наносит вред детям и углубляет раскол в обществе. Так, Ричард Блюменталь, председатель подкомитета сената по торговле, сравнил продукты Facebook с сигаретами, заявив, что они вызывают такое же привыкание.

"Жертвами становятся наши дети. Сегодня подростки, глядя в зеркало, испытывают сомнения и неуверенность в себе. А на самом деле, взглянуть на себя в зеркало стоило бы Марку Цукербергу", - сказал Блюменталь.