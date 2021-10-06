https://news.day.az/world/1388196.html Ожесточенные столкновения в Боливии за рынок коки - ВИДЕО
Ожесточенные столкновения в Боливии за рынок коки - ВИДЕО
С прошлой недели в Боливии проходят акции протеста между фермерами, выращивающими коку, лояльными нынешнему правительству, и теми, кто лоялен оппозиции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Протест связан с доступом к рынкам, которые принадлежат оппозиционным кругам, в ущерб лояльным правительству фермерам.
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