Ожесточенные столкновения в Боливии за рынок коки

С прошлой недели в Боливии проходят акции протеста между фермерами, выращивающими коку, лояльными нынешнему правительству, и теми, кто лоялен оппозиции.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Протест связан с доступом к рынкам, которые принадлежат оппозиционным кругам, в ущерб лояльным правительству фермерам.