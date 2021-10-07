Индекс мировых цен на продовольствие вырос на 27 процентов за год, что стало одним из самых динамичных показателей за 40 лет. О том, что в мире рекордно подорожала еда, рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит Ura.ru.

"Цены умудряются пробивать ранее недостижимые величины. За последний год индекс продовольствия в мире подорожал на 27 процентов. Это один из самых динамичных ростов цен с 70-х годов", - сказал он и добавил, что за последние 40 лет подобного роста, что наблюдается сейчас, не было.

Аналитик подчеркнул, что рост цен взаимосвязан: растет стоимость не только овощей или молока, но и кормов и удобрений. "Это запускает спираль роста цен, и цены растут и будут расти, но другой вопрос, что покупательская способность не безгранична", - указал Федяков. По его словам, рано или поздно наступит грань, выше которой цены уже не смогут расти.

В середине сентября агентство Bloomberg сообщало, что рост цен на продукты питания в мире стал максимальным с 1970-х годов. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), мировые цены на продукты питания в августе выросли на 33 процента по сравнению с прошлым годом и побили рекорд за 60 лет. Основной причиной стало увеличение стоимости растительного масла, зерновых культур и мяса.