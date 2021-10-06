Отстрел напечатанного на 3D принтере оружия в Нидерландах

В Нидерландах видео недели - отстрел боевого, напечатанного на 3D принтере, оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, фейерверки служили для испытателей приманкой, отвлекающей зевак и возможных случайных свидетелей от лишнего внимания.

Но видео ушло в сеть, а в Голландии полицией начаты поиски предприимчивых создателей оружия.