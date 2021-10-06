https://news.day.az/world/1388208.html Отстрел напечатанного на 3D принтере оружия в Нидерландах - ВИДЕО
Отстрел напечатанного на 3D принтере оружия в Нидерландах - ВИДЕО
В Нидерландах видео недели - отстрел боевого, напечатанного на 3D принтере, оружия.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, фейерверки служили для испытателей приманкой, отвлекающей зевак и возможных случайных свидетелей от лишнего внимания.
Но видео ушло в сеть, а в Голландии полицией начаты поиски предприимчивых создателей оружия.
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