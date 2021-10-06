Ковид-диссиденты в мире протестуют, власти ужесточают антиковидные меры

Власти Испании разрешили введение бустерной дозы вакцины от коронавируса лицам старше 70 лет. Об этом сообщило министерство здравоохранения королевства, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Однако призывы сделать прививку до сих пор встречает сопротивление в самых разных странах. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда. По его оценкам, если население нашей планеты не пройдет вакцинацию, то потери мирового ВВП превысят 5 триллионов долларов. Но ковид-диссидентов не убеждает и это - в Словении и Франции вспыхивают новые протесты.

Ждать поезда нет смысла: центральный железнодорожный вокзал Ниццы захвачен демонстрантами, которые устроили вечеринку прямо на путях. Манифестанты выступают против санитарных паспортов, без которых нельзя пользоваться общественным транспортом, включая поезда.

Одновременно Францию охватила общенациональная забастовка. Ее участники недовольны действиями правительства во время пандемии. Среди требований - увеличение минимальной заработной платы и улучшение условий труда.

"В сферу здравоохранения приходит все меньше и меньше людей. Зарплаты там непривлекательные, а условия работы - очень сложные", - объясняет местная жительница.

Французская полиция арестовала четырех подозреваемых в подготовке атак на центры вакцинации. По версии следствия, они планировали уничтожить места производства и хранения препаратов, в том числе - с помощью беспилотников. В конце лета подобное нападение было совершено на центр вакцинации в Тулузе. Тогда злоумышленники уничтожили 3,5 тысячи доз вакцины.

В Любляне прошла третья подряд акция против антикоронавирусных мер, которые заметно ужесточились с 15 сентября. Около тысячи недовольных двинулись к зданию парламента страны. Полицейские просили людей покинуть центральную улицу города, где проходит саммит ЕС, но демонстранты не стали этого делать. В результате против них применили водомет и слезоточивый газ.

Серьезные меры готовится принять и Литва. Правительство страны рассмотрит поправки о введении обязательной вакцинации для некоторых категорий работников. Непривитым предложат работать удаленно либо уволиться. Изменения должны вступить в силу 1 ноября, чтобы граждане успели сделать хотя бы один укол.

"Очень жаль, что такие меры необходимы. Но только они могут привести к значительному результату. Рост смертности среди пожилых людей заставляет нас задуматься о любых мерах по стимулированию людей к вакцинации", - отмечает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Министерство здравоохранения Румынии обратилось за международной поддержкой в борьбе с пандемией. В стране решением правительства приостановлены все неэкстренные хирургические вмешательства. Большинство медиков переводят в палаты для лечения больных коронавирусом COVID-19. В больницы будут брать только раковых пациентов, тех, кто проходит диализ, и беременных женщин.

"Каждый случай анализируется лечащим врачом, который решает, можно ли отложить лечение на потом. Если дело срочное, врач должен написать, каковы медицинские основания для госпитализации", - комментирует ситуацию глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии Раэд Арафат.

В Индии частично открылись школы, которые не работали шесть месяцев - с марта текущего года. Радость от возобновления занятий омрачают обоснованные опасения: до победы над пандемией еще далеко. Учителя и ученики серьезно рискуют.

"Многие родители не хотят, чтобы их дети ходили в школу, потому что они беспокоятся о безопасности. Мы стоим перед трудным выбором. Чтобы снизить риск, мы разрешаем приходить только половине учащихся и, конечно, сохраняем профилактические ограничения", - говорит директор средней школы в Мумбаи Вирендрапрасад Двиведи.

В американском штате Калифорния развернули силы нацгвардии. С их помощью власти хотят восполнить дефицит медперсонала в больницах, переполненных пациентами с коронавирусом.

Тяжелая ситуация складывается на Аляске: там зарегистрирована одна из самых сильных вспышек коронавируса в Америке. Проблем добавляет то, что многие населенные пункты слишком удалены и труднодоступны. Больницы в крупнейшем городе штата - Анкоридже - переполнены. Врачам приходится выбирать, кому из тяжелых пациентов помогать в первую очередь.

"Никогда не знаешь, когда поймаешь эту заразу. С самого начала пандемии нам удавалось избежать заражения. Но коронавирус нас все-таки настиг", - говорит пациентка Джойс Джонсон.

Уже все авиакомпании США ввели требование о вакцинации против COVID-19. Последней это сделала Southwest Airlines. Компания заявила, что все ее сотрудники должны быть полностью привиты к 8 декабря, чтобы сохранить работу.