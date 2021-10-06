В Словении полиция разогнала шествие ковид-диссидентов

Водометами и слезоточивым газом разгоняли демонстрацию в Словении, где сегодня, 6 октября, пройдет самиит ЕС - Западные Балканы.

Об этом сообщает телеканал "Россия 24", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Тысячи митингующих вышли на улицы Любляны, выступая против коронавирусных ограничений, а также обязательной вакцинации для некоторых групп населения. Протестующие окружили здание парламента и заблокировали движение на близлежащих улицах. Призывы разойтись и дать дорогу транспорту на собравшихся не подействовали, что и заставило полицию применить спецсредства.