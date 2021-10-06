https://news.day.az/world/1388224.html В России второй раз испытали ракету "Циркон" - ВИДЕО
В России второй раз испытали ракету "Циркон" - ВИДЕО
Этой ночью прошёл второй испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон"
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Северодвинск" впервые провел пуск из подводного положения, с глубины в 40 метров по условной морской цели в Баренцевом море
По данным объективного контроля, полет ракеты от выхода из воды до поражения условной цели полностью соответствовал заданным параметрам.
Накануне, гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" впервые была выпущена с АПРК "Северодвинск" из надводного положения.
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