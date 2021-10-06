В Афганистане произошли боестолкновения между талибами и бойцами ополчения

Интенсивные боестолкновения произошли в северной афганской провинции Панджшер между боевиками захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" и бойцами Фронта национального сопротивления. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду телеканал Afghanistan International.

По данным его источников, минувшей ночью бои имели место в районе населенного пункта Заманкур в уезде Унаба и продолжались около двух часов. Других подробностей случившегося пока не приводится.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. Не согласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид проинформировал о том, что Панджшер перешел полностью под контроль "Талибана", поэтому война на территории Афганистана окончена. В свою очередь Масуд объявил, что противостояние радикалам продолжается, призвав всех жителей Афганистана к общенациональному восстанию. Как уточнил позднее представитель ополченцев Али Майсам Назари, сопротивление переходит к тактике партизанской войны.