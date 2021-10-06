В Иране перевернулся пассажирский автобус

В Иране пассажирский автобус попал в ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на трассе Дамган-Шахруд.

В результате опрокидывания автобуса пострадали 33 человека. Пострадавшие были госпитализированы.

Ведется расследование.