https://news.day.az/world/1388266.html В Иране перевернулся пассажирский автобус - десятки пострадавших
В Иране перевернулся пассажирский автобус - десятки пострадавших
В Иране пассажирский автобус попал в ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на трассе Дамган-Шахруд.
В результате опрокидывания автобуса пострадали 33 человека. Пострадавшие были госпитализированы.
Ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре