Американцы решили отложить покупку новых автомобилей

Глобальный дефицит полупроводников вынудил жителей США отложить покупку автомобилей. Такой вывод следует из результатов исследования калифорнийской компании Kelley Blue Book. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Carscoops.

Согласно отчету, почти половина (48%) всех потенциальных покупателей решила подождать несколько месяцев с приобретением новой машины. 40% опрошенных готовы ждать семь месяцев или дольше, столько же респондентов отложили покупку на полгода, а 12% - от одного до двух месяцев.

Среди тех, кто не готов ждать, 25% признали, что готовы купить автомобиль другой марки среди тех, которые есть в наличии. А 18% респондентов заявили, что изучат рынок машин с пробегом. Также сообщается, что 35% опрошенных покупателей готовы заплатить за новый автомобиль большую сумму, чем рекомендована производителем.

"Большинство потребителей ожидают негативных последствия для авторынка из-за нехватки микросхем, повышения цен, нехватки запасов и увеличения сроков поставки. Поскольку многие заявили, что планируют отложить покупку с учетом текущих рыночных условий, будет интересно взглянуть, как это может повлиять на хрупкий баланс между предложением, спросом и ценами. В долгосрочной перспективе производители, вероятно, будут экспериментировать с поставками машин на заказ", - предположили представители Kelley Blue Book.

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