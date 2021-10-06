Пять стран ЕС призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ

Испания, Франция, Чехия, Греция и Румыния предложили провести расследование в отношении функционирования европейского газового рынка в связи с ростом цен на энергию в последние месяцы, сообщается в совместном заявлении министров экономики и финансов этих стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на 1prime.ru, отмечается, что повышение цен на газ и электричество ложится тяжким бременем на домохозяйства и компании, в связи с чем страны выступили с рядом предложений. В частности, они считают, что для немедленного реагирования на скачки цен необходим общий подход на европейском уровне.

"Что касается газа, функционирование европейского газового рынка должно быть расследовано, чтобы понять, почему текущих газовых контрактов оказалось недостаточно. Нам также следует разработать общие руководящие принципы по хранению газа, чтобы смягчить и сгладить повышение цен. Кроме того, нам следует лучше координировать наши закупки газа для усиления наших переговорных позиций", - говорится в заявлении, размещенном на сайте министерства экономики Франции.

Кроме того, предлагается реформировать рынок электроэнергии ЕС с целью улучшить взаимосвязь между ценой, уплачиваемой потребителями, и средней стоимостью производства электроэнергии. Также страны подчеркнули необходимость сосредоточиться на достижении энергетической независимости путем инвестирования в диверсификацию энергоснабжения и максимально быстрого снижения зависимости Европы от стран - экспортеров газа.

Наконец, страны считают необходимым обеспечивать более предсказуемые цены на уголь и избегать чрезмерной волатильности.

Оптовые цены на электроэнергию в ЕС в этом году поднимаются до рекордных значений на фоне стоимости газа, которая также находится на высоком уровне и регулярно бьет рекорды. Помимо цены на газ, вклад в рост оптовой стоимости электроэнергии вносит и увеличение цены выбросов углерода в европейской системе ETS, действующей для декарбонизации региона.