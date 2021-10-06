В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 216 человек

В Иране за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 216 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 121 779 человек.

За последние сутки в Иране выявлено 10 497 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 5 662 458.