https://news.day.az/world/1388331.html Полиция США подорвала подозрительный автомобиль у Верховного суда после проверки - ВИДЕО
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель", позже был произведён контролируемый подрыв.
Полиция США подорвала подозрительный автомобиль у Верховного суда после проверки - ВИДЕО
Спецназ полиции американского Вашингтона в результате операции у здания Верховного суда извлёк из подозрительного пикапа его водителя.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель", позже был произведён контролируемый подрыв.
Несколько часов назад полиция Капитолия взяла периметр вокруг автомобиля под наблюдение в связи с подозрением на самодельное взрывное устройство.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре