Полиция США подорвала подозрительный автомобиль у Верховного суда после проверки

Спецназ полиции американского Вашингтона в результате операции у здания Верховного суда извлёк из подозрительного пикапа его водителя.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель", позже был произведён контролируемый подрыв.



Несколько часов назад полиция Капитолия взяла периметр вокруг автомобиля под наблюдение в связи с подозрением на самодельное взрывное устройство.