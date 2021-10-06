Улицы превратились в реки: в Дагестане показали последствия ливней

В Дагестане продолжают борьбу с последствиями непогоды. Сильные ливни обрушились на республику.

Как передает Day.Az, в распоряжении РЕН ТВ появились кадры из дома инвалидов в Каспийске, который оказался затоплен.

На них видно, что по квартире приходится ходить в резиновых сапогах, так как пол полностью в воде. На кухне сапоги практически полностью уходят под воду. Затоплена и улица рядом с домом. На место уже выехали сотрудники МЧС.

Также на кадрах видно, как многие улицы в Дагестане просто превратились в реки.

В Сулейман-Стальском районе из-за оползня разрушилась автодорога местного значения. А она ведет сразу к четырем населенным пунктам. Жителей призвали пользоваться альтернативным маршрутом.

Напомним, что на протяжении нескольких дней в регионе продолжались обильные ливни. 4 октября в городе затопило подавляющее большинство улиц, а ливневые канализации уже не смогли справиться с такими потоками воды.