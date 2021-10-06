В московском метро жестоко избили пассажира

В московском метро трое мужчин жестоко избили пассажира. В Сети появилась видеозапись, на которой показано, как трое парней бьют четвертого, а затем добивают его ногами, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Другие пассажиры пытались заступиться за пострадавшего, но агрессивно настроенные хулиганы потребовали не мешать экзекуции. Они пригрозили избить любого, кто встанет на защиту лежащего на полу мужчины.

Инцидент произошел вечером 4 октября на Арбатско-Покровской линии. Как пишет Телеграм-канал "112", расправа произошла прямо в вагоне, на перегоне между станциями "Измайловская" и "Первомайская". После незначительного словесного конфликта трое приезжих набросились на 25-летнего Романа Ковалёва - били его кулаками, а добивали уже ногами. На "Первомайской" нападавшие выбежали, но скрыться на смогли.



Их по горячим следам задержали сотрудники полиции. Геройски избившие втроем одного оказались уроженцами Дагестана. Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков уже были ранее судимы за кражи и побои. В Москву приехали на заработки. Сейчас нападавшим избирают меру пресечения в суде.

Позднее стало известно, что конфликт начался с того, что попутчица сделала шумной компании дагестанцев замечание - те вели себя нагло, матерились и вызывающе громко общались между собой. В ответ - чуть не получила первой. За даму вступился Роман Ковалёв и принял все удары на себя.