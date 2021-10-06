Экокатастрофа в Калифорнии угрожает рыбам и серферам

Место нефтяной утечки, которое едва не привело к экологической катастрофе, обнаружили у берегов Калифорнии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, согласно вот этой подводной съемке, поврежденный трубопровод сместился на три десятка метров, из-за чего произошел 13-сантиметровый разрыв.

Из-за разлива нефти гибнут рыбы и птицы. Серферы опасаются заходить в Тихий океан, чтобы избежать отравления.

По словам местных властей, это происшествие стало одним из самых масштабных за последние десятилетия. Даже несмотря на то, что утечку удалось остановить, последствия аварии неисправимы.