https://news.day.az/world/1388370.html Экокатастрофа в Калифорнии угрожает рыбам и серферам - ВИДЕО
Экокатастрофа в Калифорнии угрожает рыбам и серферам - ВИДЕО
Место нефтяной утечки, которое едва не привело к экологической катастрофе, обнаружили у берегов Калифорнии.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, согласно вот этой подводной съемке, поврежденный трубопровод сместился на три десятка метров, из-за чего произошел 13-сантиметровый разрыв.
Из-за разлива нефти гибнут рыбы и птицы. Серферы опасаются заходить в Тихий океан, чтобы избежать отравления.
По словам местных властей, это происшествие стало одним из самых масштабных за последние десятилетия. Даже несмотря на то, что утечку удалось остановить, последствия аварии неисправимы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре