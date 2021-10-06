https://news.day.az/world/1388373.html В России 11-летняя школьница выбросилась из окна во время прямой трансляции - ВИДЕО
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал UnCos, cпустя какое-то время, в комнату забежала мать, которая впала в истерику от происходящего.
В России 11-летняя школьница выбросилась из окна во время прямой трансляции - ВИДЕО
В Саратове 11-летняя школьница запустила прямую трансляцию ВКонтакте, во время которой она выбросилась из окна.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал UnCos, cпустя какое-то время, в комнату забежала мать, которая впала в истерику от происходящего.
Девочка выжила, но находится в тяжелом состоянии.
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