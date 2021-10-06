В России 11-летняя школьница выбросилась из окна во время прямой трансляции

В Саратове 11-летняя школьница запустила прямую трансляцию ВКонтакте, во время которой она выбросилась из окна.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал UnCos, cпустя какое-то время, в комнату забежала мать, которая впала в истерику от происходящего.



Девочка выжила, но находится в тяжелом состоянии.