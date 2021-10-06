Назван способ снижения цен на газ в Европе

Единственный способ снижения цен на сжиженный газ в Европе - это запуск "Северного потока-2". Как передает Day.Az, таким мнением поделился директор Фонда энергетического развития и эксперт по энергетике Сергей Пикин в беседе с Lenta.ru.

Ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что вина России в рекордных ценах на газ в Европе исключена, такую причину могут указывать только непрофессионалы. "Россия выполняла, выполняет и будет выполнять - самым тщательным образом, последовательно - все взятые на себя по существующим контрактам обязательства", - подчеркнул он.

Причины энергетического кризиса в Европе обусловлены сразу рядом факторов, включая экономическую ситуацию, полагает представитель Кремля.

Запуску "Северного потока-2" ничто не мешает

Политика европейских стран привела к тому, что сегодня происходит с ценами на сжиженный газ на бирже. Такое мнение в разговоре с "Лентой.ру" высказал Пикин. По его словам, теперь ситуация зависит от смены политического курса Евросоюза и скорости принятия решений. "Я думаю, главное ожидание европейского рынка связано с запуском "Северного потока-2". Мне кажется, это единственный спусковой механизм для резкого снижения цен на газ", - отметил эксперт по энергетике, уточнив, что имеет в виду реальные поставки газа.

Пикин подчеркнул, что технически газ уже готов к транзиту, процесс тормозит бюрократия. "В принципе ничего не мешает начать поставку по первой нитке "Северного потока-2". Как только все разрешительные документы будут выданы, цены на газ придут в норму", - добавил он.

Однако есть еще одно условие, заявил Пикин, которое мешает нормализации цен на газ. "Это разрешение "Газпрому" использовать газопровод только на 50 процентов из-за газовой директивы ЕС. Его необходимо снять. Так что европейцам еще придется поработать, чтобы все получилось", - резюмировал Пикин.