Инфляция в Великобритании может достичь 13-летнего максимума

По подсчетам Bloomberg, уровень безубыточности десятилетних облигаций, который считается показателем рыночных ожиданий уровня инфляции, в Великобритании достиг отметки 4,03%. Это является максимальным показателем за последние 13 лет - с 2008 года, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

Аналитики считают, что рост инфляции в Британии был подстегнут в основном ценами на энергоносители - бензин и газ. Это вызвано ростом мировых цен на нефть и газ, а также дефицитом бензина в Великобритании. Инфляцию также могут подстегнуть планы британского правительства по увеличению минимальной оплаты труда - до £9,42 в час. По данным The Times, премьер-министр Борис Джонсон может представить эти меры уже в ближайшие несколько недель.

Резкий рост инфляции в Великобритании все чаще заставляет аналитиков говорить о том, что Банк Англии ужесточит монетарную политику, в том числе путем повышения базовой учетной ставки, но вряд ли пойдет на это прямо сейчас. "Повышение ставки не поможет справиться с зимним спросом на газ,- полагает аналитик инвесткомпании Futures First Риши Мишра.- Поэтому в данной ситуации, когда люди и так отдают все больше денег за топливо, последнее что надо делать - это заставлять их платить больше процентов по займам".

По официальным данным, в августе уровень инфляции в Великобритании составил 3,2% - максимум за последние девять лет. Правительство не исключает, что в четвертом квартале инфляция может ускориться до 4% - во многом из-за роста цен на топливо.