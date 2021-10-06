Bitcoin приблизился к отметке в $55 тысяч

Bitcoin продолжает подорожание после падения в сентябре. Об этом сообщает The Independent в среду, 6 октября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

На этой неделе Bitcoin вернулся к отметке выше 50 тысяч долларов. Также другие криптовалюты - Ethereum, Binance Coin и dogecoin - выросли примерно на 15-30%. Теперь общий рынок криптовалют оценивается почти в 2,2 трлн долларов - на 15% больше по сравнению с началом октября.

"После плохого сентября ряд аналитиков прогнозирует сильный конец 2021 года. Одна модель прогнозирования цен, которая оказалась чрезвычайно точной в августе и сентябре, приводит биткоин на путь достижения шестизначных цифр к Рождеству, хотя есть некоторые оговорки", - сказано в материале.

Ключевым показателем для оценки движения цен является предложение Bitcoin, содержащихся долгосрочными владельцами. Из 18,78 млн Bitcoin, которые сейчас существуют, 13 млн - или 69% из них - сейчас принадлежат людям, которые держали их в течение 12 месяцев или дольше.

"Отслеживание этого показателя важно, поскольку оно четко освещает периоды ограниченного предложения, которые часто сильно коррелируют со значительным ростом цен в будущем", - говорит глава отдела торговли и исследований в компании по управлению цифровыми активами TCM Capital Уилл Хэмилтон.

Сегодня стоимость Bitcoin поднялась до 54 553 долларов, свидетельствуют данные CoinDesk.