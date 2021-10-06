Швеция и Дания остановили использование вакцины Moderna для молодежи

Власти Швеции и Дании приостановили использование вакцины компании Moderna от коронавируса COVID-19 для людей, родившихся после 1991 года. Это связано с возникновением редких побочных эффектов, таких как миокардит, сообщает Reuters в среду, 6 октября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Данные шведского Агентства по вопросам здравоохранения указывают на распространение случаев миокардита и перикардита среди молодых людей, которые были вакцинированы.

"Связь становится особенно очевидной, когда дело касается вакцины Moderna Spikevax, особенно после второй дозы", - говорится в заявлении агентства.

При этом указано, что риск развития этих побочных эффектов, впрочем, очень мал. Но все же теперь агентство рекомендует молодым людям получать вакцину Comirnaty от Pfizer/Biontech.

Всего в Швеции более 81 000 людей, родившихся в 1991 году или позже, получили первую дозу вакцины Moderna. Вторую дозу этой же вакцины они не получат.