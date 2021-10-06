Лондонская биржа временно ограничила торговлю газом

По причине того, что цены на газ утром 6 октября взлетели до исторического максимума $1969,2 за тысячу кубометров, Лондонская биржа (ICE Futures Europe) временно ограничила торги фьючерсами на природный газ, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на самом ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах с утра 6 октября взлетела на 39%.

На бирже действует определенный механизм ограничения интервальной цены. Согласно которому, если заявка на торги будет выше или ниже заданной интервальной цены, то она не будет одобрена. Ввиду того, что стоимость газа резко выросла, биржа ввела временное ограничение на торги фьючерсами на газ. После этого цены стали снижаться.